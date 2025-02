Ilgiorno.it - Progetto Silver: "Cerchiamo nuovi volontari"

Ilha bisogno di. Il programma è stato promosso dall’azienda speciale consortile servizi intercomunali insieme ad alcuni partner, tra cui la Fondazione Comunitaria di Lodi e la Fondazione Cariplo, per coinvolgere la popolazione nelle attività a favore degli over65. L’obiettivo è creare un albo diper alcuni lavori di utilità quotidiana: piccole commissioni, appuntamenti medici, andare con loro a fare la spesa, bere un caffè e ascoltarli. Nessun requisito in particolare per candidarsi, solo empatia, desiderio di rendersi utili e flessibilità. Inon avranno vincolo di orario e saranno seguiti dagli operatori che li sosterranno nella fase iniziale. Al momento ilha già tre, ma il numero degli anziani è sicuramente superiore e, dunque, bisogna trovare nuove forze fresche.