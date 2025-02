Ilgiorno.it - Progetto anti-povertà, emporio Caritas da settembre: “Un market con tessera a punti”

Milano – Da bar-tabaccheria gestito da cinesi (sfrattati per morosità) aper far fare la spesa ai più bisognosi. Siamo in via Montegani, all’angolo con via Neera, al centro del quartiere Stadera, che alcuni residenti preferiscono chiamare con il suoco nome, Baia del Re, lo stesso che ha preso la social street su Internet, sempre attiva con vari tipi di iniziative. Nell’ormai ex bar, l’Aler (proprietaria dell’immobile) e lastanno definendo un accordo per utilizzare quegli spazi per aprire, se possibile già dal prossimo 1°, uncoordinato da quattro parrocchie della zona – Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa tra via Neera e via Montegani, Sant’Antonio Maria Zaccaria in via Boifava, Quattro Evangelisti in via Pezzotti e San Giacomo e Giovanni in via Meda –, una Comunità pastorale che attualmente fornisce cibo a circa 400 famiglie bisognose.