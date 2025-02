Ilgiorno.it - Progettavano di uccidere un pentito campano, tre persone fermate a Brescia

Leggi su Ilgiorno.it

– L’auto incendiata di un ex collaboratore di giustizia aveva dato il via a un’indagine, a, che oggi ha portato al fermo di tre. L’ipotesi è che stessero progettando l'omicidio di undi origini campane, da tempo residente nel capoluogo lombardo. Il fermo di indiziato di delitto è stato eseguito dal Centro Operativo Dia died emesso dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Delle tre, due sono indiziate di associazione mafiosa. Tutti sono ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio nonché di detenzione e porto di armi alterate. L’indagine, come detto, è partita dall’incendio del 2022. Considerati i trascorsi delinquenziali della vittima e la sua passata appartenenza a contesti di criminalità organizzata campana, la Dda aveva delegato al Centro Operativo Diano gli accertamenti finalizzati a riscontrare le motivazioni all'origine dell'episodio di danneggiamento del veicolo, dai chiari contorni intimidatori.