Professore morse uno studente durante una lite: "Reazione istintiva di autodifesa"

Due anni fa,unaun suoe ora sta affrontando un processo, con l’accusa di lesione aggravate, dopo la denuncia dell’ex allievo. Ora ilè stato chiamato a difendersi in tribunale a Cuneo. Davanti al giudice ha descritto l’accaduto come “unaquasi inconsapevole di”, affermando di avere agito per liberarsi dalla presa del ragazzo.I due erano stati protagonisti di un’animata discussione davanti alla porta della classe, motivata dal rifiuto deldi concedere all’alunno il permesso di andare in bagno. “Non intendevo fare del male al ragazzo – ha aggiunto l’imputato – né tantomeno costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. In ogni caso sono molto dispiaciuto per quanto accaduto”.Agli atti c’è anche un video, girato col telefonino da un altro, che riprende lo scontro fisico.