Latinatoday.it - Professioniste degli scippi catturate in provincia: erano sfuggite al carcere per le gravidanze

Leggi su Latinatoday.it

Si dedicavano con costanza a furti e, colpendo soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza, come stazioni e autobus. In diverse occasionigià state arrestate in flagranza di reato o in esecuzione di misure cautelari. Due donne di etnia rom, di 36 e 34 anni, sono state arrestate.