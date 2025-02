Ilrestodelcarlino.it - Problema cinghiali, l’opposizione chiede l’aiuto del Parco

A Montegallo ilapre il dibattito tra i cittadini e sbarca in consiglio comunale. La minoranza nella seduta consiliare del 30 gennaio scorso ha fatto una proposta, soprattutto alla luce dei notevoli danni che gli animali stanno provocando. Sotto la lente è stato posto il pericolo per l’incolumità pubblica, i consiglieri di opposizione hanno chiesto il coinvolgimento delNazionale dei Monti Sibillini, il soggetto che in collaborazione con il Comune potrebbe trovare le soluzioni più adeguate per fronteggiare l’ emergenza. Nonostante la richiesta la maggioranza sull’argomento ha preferito astenersi. Sottolineando che nella prossima seduta farà la sua proposta. Nel frattempo, che la politica litiga i problemi rimangono insoluti e il territorio deve fronteggiare un fenomeno tutt’altro che semplice.