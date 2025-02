Ilfattoquotidiano.it - Prezzo del gas oltre 55 euro al megawattora, ai massimi da un anno e mezzo. “I dazi di Trump rischiano di irrigidire il mercato”

Continuano i rincari del gas che spaventano famiglie e imprese. IlalTtf di Amsterdam è salitoi 55al, aida ottobre 2023. Sull’andamento delle quotazioni pesano l’arrivo di temperature più rigide e la minaccia di una guerra commerciale. Istatunitensi ventilati da Donalddiil”, spiegano gli analisti di Bloomberg. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 3,2% a 55,05al. Dall’inizio dell’ilè salito del 12,6%.Per Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “visto che ai prezzi di gennaio la bolletta del gas è già stratosferica, pari, su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, a 1.393, per un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, è urgente che nel prossimo Consiglio dei ministri il governo intervenga reintroducendo gli sconti Draghi, almeno per chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate, visto che il Governo Meloni aveva riabbassato le soglie Isee da 15 mila a 9.