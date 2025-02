Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, Lazio e Italia: venerdì 7 febbraio 2025

Leggi su Romadailynews.it

Giornata stabile sue nelcon sole e temperature in lieve aumento. Nebbie al mattino nelle zone interne e qualche velatura nel pomeriggio.perL’alta pressione continua a dominare lo scenariorologico sue nel, garantendo una giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino saranno possibili foschie o banchi di nebbia nelle valli interne, mentre nel pomeriggio transiteranno lievi velature. Temperature in lieve rialzo, con massime che toccheranno i 15°C.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie nelle prime ore della giornata nelle zone periferiche e lungo il Tevere, in dissolvimento entro metà mattina. Temperature fresche, comprese tra 6°C e 9°C. Venti deboli da nord-est.