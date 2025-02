Brindisireport.it - Prevenzione malattie cardiovascolari: gli specialisti del Perrino incontrano i cittadini

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Cardiologie aperte anche nell’ospedaledi Brindisi per la campagna didellepromossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) con iniziative in programma in tutta Italia nella.