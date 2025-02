Quotidiano.net - Prestiti, in Italia i tassi tra i più alti d'Europa

Roma, 6 febbraio 2025 – Quando si chiede un prestito è sempre doveroso confrontare il tasso di interesse chiesto dall’Istituto di credito, prediligendo di norma quello che offre le soluzioni migliori. Questo discorso, in, risente di un dato fortemente negativo per il nostro Paese che, secondo l’analisi fornita da Facile.it e.it basati sui dati Eurostat, ha il tasso medio (Taeg) per iper consumi destinati alle famiglie al 10,24%, ovvero ben al di sopra della media applicata negli Stati europei (8,41%). Il confronto per l’è impietoso anche con altri grandi Paesi del Vecchio Continente: in Germania l’indice è all’8,49%, in Irlanda all’8,08%, in Spagna al 7,79% e in Francia al 6,72%. I dati, si precisa, sono riferiti al mese di novembre 2024. IpiùinNel corso degli ultimi anni, come noto, il livello deid’interesse è salito fortemente a causa della corsa senza freno dell’inflazione.