Iltempo.it - Presentazione del Fondo Esdebitazione: un primo passo concreto per chi è sovraindebitato

Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, l'On. Letizia Giorgianni ha presentato il, una misura innovativa che consentirà di facilitare l'accesso alle procedure diper chi si trova in grave difficoltà economica, garantendo un'opportunità concreta di ripartenza. L'Avv. Monica Mandico, Cassazionista, Presidente di AssoAdvisor, esperta in diritto bancario e della crisi d'impresa, nonché autrice del libro "Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito" (Maggioli Editore, II ed.), ha illustrato i dettagli tecnici della misura, evidenziando come questa iniziativa rappresenti unper garantire un'effettiva seconda possibilità a chi è oppresso dai debiti. Grazie alla sua proposta e alla redazione della norma, ilconsentirà di superare le attuali barriere economiche e procedurali che spesso impediscono ai debitori meritevoli di accedere alle misure dipreviste dalla legge.