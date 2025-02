Presentato in Regione il carnevale di Castiglion Fibocchi | è dedicato al Giubileo

Leggi su Corrieretoscano.it

– Iniziano le iniziative per ilin tutta la Toscana. Una delle più suggestive è quella diil ventottesimodei figli di Bocco,al2025, con rievocazioni storiche, in programma domenica 16 e domenica 23 febbraio 2025. A presentarlo il vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci; il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli; il presidente del, Faliero Biagioni; la segretaria, Gessica Vicini; il sindaco di, Marco ?Ermini.“La mia soddisfazione per poter presentare questomolto caratteristico a livello regionale – ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale – e sottolineando che questo evento è uno dei più storici della Toscana. Vorrei ricordare che la cerimonia dell’anello mancato che viene introdotta in questa edizione, si richiama a fatti accaduti nei secoli passati.