Premio "La Campania si racconta", aperte le candidature per giornalisti e operatori dell’informazione

Leggi su Ildenaro.it

Il Presidente del Consiglio regionale della, Gennaro Oliviero, insieme con l’Ordine deidella, presieduto da Ottavio Lucarelli, ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della, presieduto da Carola Barbato, annunciano l’apertura delleper la prima edizione de “Lasi”, ilteso a valorizzare il lavoro di “del settore che si sono particolarmente distinti per professionalità, impegno civile, coraggio e determinazione nell’affrontare disagi e difficoltà di contesto nell’esercizio delle rispettive attività e che, con passione e dedizione, contribuiscono are la realtà della nostra regione, stimolando un dibattito costruttivo sulla società e le problematiche locali. Lesonoa tutti i professionisti del settore, che hanno avuto un impatto positivo e significativo nell’ambito del giornalismo, della comunicazione e della diffusionein