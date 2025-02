Ilfogliettone.it - Precipita un elicottero, tre vittime tra cui l’imprenditore Lorenzo Rovagnati

Un drammatico incidente aereo ha sconvolto la serata a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove intorno alle 19 unAugusta A109 èto durante la fase di decollo. Il sinistro è costato la vita a tutte e tre le persone a bordo, tra cui, 41 anni, co-amministratore delegato della nota azienda di salumi, famosa per il celebre Gran Biscotto. Gli altri due deceduti sarebbero i piloti del velivolo.L’to nei pressi del Castello di Castelguelfo, proprietà della famiglia, in un’area della tenuta circondata da campi coltivati. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e i Carabinieri per avviare le operazioni di recupero dei corpi e le prime indagini. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni del suolo e della scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia che avvolgeva la zona dal pomeriggio.