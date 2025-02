Tvzap.it - Precipita elicottero: a bordo c’era il famoso erede italiano

: ail– Unè caduto intorno alle 19.20 a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All’internono tre persone: tutte sono decedute. Tra loro Lorenzo Rovagnati, uno degli eredi dell’omonima azienda di salumi. L’to all’interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale, di proprietà della famiglia Rovagnati. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona era avvolta da una fitta nebbia. +++ Articolo in aggiornamento +++L'articolo: ailproviene da TvZap.