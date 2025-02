Lanazione.it - Pratovecchio rinasce grazie all’arte. Le gallerie Mariae Nivis 1567 nate nei fondi chiusi fanno rivivere il borgo.

Arezzo, 6 febbraio 2025 –. L eMaria eneiil. Sold out il nuovo corso di ceramica, molto apprezzate le mostre fotografiche sulla Rosalia Alpina e le foreste sacre. In arrivo altre iniziative nelle-Stia, 6 febbraio 2025. Ildiè tornato a vivere con l’arte, la bellezza, la naturaa un progetto più ampio messo in atto dalla famiglia Freschi e Vangelisti che sta recuperando, insieme al, anche la struttura dell’antico monastero domenicano del paese. Neiche sfitti del centro, sono state create delled’arte con esposizioni di fotografie e di manufatti di pregio, ispirati alla natura delle foreste del Casentino e dell’area protetta.