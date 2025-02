Ilrestodelcarlino.it - Porpora Marcasciano e il sogno del Nobel: i bolognesi premiati nella storia

Bologna, 6 febbraio 2025 – Bologna città di? Di certo, abbiamo già conquistato quello della Letteratura, con Giosuè Carducci nel 1906, primo italiano a ottenere la famosa onorificenza. Tre anni dopo a vincere ilper la Fisica, invece, fu il grande scienziato Guglielmo Marconi. Ma senza andare troppo indietro, si ricorda anche il senatore Giovanni Bersani, che fu in lizza nel 2010 per vincere ilper la Pace. Un premio prestigiosissimo che Bersani, esponente della Dc, fondatore del Cefa, organizzazione di cooperazione allo sviluppo che ha operato per anni in Africa, nei Balcani e in America Latina, non ottenne. Ma nel 2010 in tanti, con il Resto del Carlino in testa, proposero la sua candidatura. L’impresa sfumò, ma a distanza di 15 anni, in città si sogna ancora di conquistare ilper la pace.