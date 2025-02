Ilrestodelcarlino.it - Ponte Vecchio . Chiuso e poi riaperto

È stata riaperta al traffico nel tardo pomeriggio di ieri la corsia nord del, quella che congiunge la rotonda delcon via Luigi Carlo Farini (via Emilia vecchia). Era stata chiusa per tre giorni senza alcun preavviso lunedì mattina causando un notevole ingorgo di traffico, anche perché per avvisare della chiusura erano stati attaccati agli alberi o alle transenne solo alcuni cartelli scritto a mano. I cartelli avvisavano che una corsia delsarebbe stata chiusa per lavori a partire dal 3 febbraio, ma non indicavano percorsi alternativi e neppure veniva data informazione su fino a quando si sarebbe protratta la chiusura. Per tre giorni, dunque, ci sono stati forti disagi alla circolazione dei veicoli che sono stati avvertiti soprattutto nelle ore di punta, con lunghe code in via IV Novembre, in via Cesare Battisti e nelle strade traverse.