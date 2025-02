Lanazione.it - Ponte sulla ferrovia per Vico Alto. È partita l’ultima fase dei lavori

La riapertura nel doppio senso dovrebbe avvenire entro la fine del mese, probabilmente già a metà febbraio. Ma finalmente inizia a scorrere il conto alla rovescia per una completa circolazione sulche collega viale Sclavo al quartiere di. Rfi ha svolto istruttura (di sua competenza perché al di sopra dei binari) e sulle scarpate, completando peraltro un’ampia ripulitura degli spazi verdi al fianco della strada fiume. Ora spetta al Comune completare l’opera di sistemazione della strada, che invece è competenza appunto dell’amministrazione. Un intreccio che non ha favorito la rapidità dell’intervento, ma che ha visto comunque l’impegno dell’assessorato aipubblici per stringere le fila del dialogo con Rfi e arrivare il prima possibile alla riapertura di un collegamento fondamentale per la città.