Ponte sul Marecchia: sarà demolito

È unmolto lungo (circa 100 metri), collega Maiolo e Novafeltria ed è una naturale via d’accesso verso le Marche. Costruito negli anni 60, risente degli acciacchi del tempo e non è più adeguato. Dopo diverse verifiche, tecnici e amministratori sono giunti alla decisione che ilsultra Maiolo e Novafeltriae al suo posto sorgerà un’altra nuova infrastruttura. "Il risultato è un ottimo lavoro di squadra, diretto e coordinato dalla Provincia di Rimini" è soddisfatto il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori. "Da ani caldeggiavamo quell’intervento, che non era più procrastinabile" rilancia l’assessore ai Lavori Pubblici di Novafeltria, Fabio Pandolfi. Dopo l’incontro in Prefettura a Rimini alla fine di gennaio, comincia a delinearsi anche il cronoprogramma. A breve ilsulla Sp 107 – costantemente monitorato e attualmente percorribile a corsia unica –cantierato.