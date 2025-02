Primacampania.it - Pomigliano: “Al plesso Paciano i riscaldamenti funzionano”. La smentita della dirigente scolastica

D’ARCO – “Prima di dare notizie errate e creare allarmismo, bisognerebbe innanzitutto verificarle evitando così di diffondere informazioni che non corrispondono al vero”. È quanto riporta una nota del Comune did’Arco a proposito di un post social che ieri lamentava l’assenza deinelle aulescuola elementare e materna del. Infatti, ladell’istituto comprensivo, Valeria Vaccaro ha smentito quanto riportato sui social. “Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie imprecise e fuorvianti sulla situazione del riscaldamento nel nostro istituto. È il momento di fare chiarezza – spiega in una nota la– I. Non sono ancora al massimopotenza perché siamo in attesa di un pezzo che arriverà domani, grazie all’intervento immediato dell’Ufficio Tecnico del Comune diD’Arco e del Sindaco che si è interessato in prima personasituazione”.