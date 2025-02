Laspunta.it - Pomezia, il PD “Sindaco sotto ricatto? Chiediamo chiarezza”

Il PD diesce allo scoperto e parla delle fragilità della giunta Felici. “Sembrano Felici ma sono Fragili” Questo lo slogan del partito democratico che analizza la situazione del momento anche alla luce di alcune voci che stanno facendo il giro della città“Dietro il voto compatto si nasconde una fragilità che rischia di scoppiare da un momento all’altro. La lista Valore Civico, come abbiamo appreso in queste ore, ha denunciato unpolitico contro Veronica Felici. Siamo pronti a chiederenon può avere un primo cittadino.” Afferma il Partito Democratico.“Al secondo bilancio di previsione approvato da questa Amministrazione comunale sono emersi tutti i limiti della giunta Felici e l’incapacità della maggioranza di saper avviare un dialogo costruttivo con le forze di minoranza per affrontare i problemi veri del territorio.