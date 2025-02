Polo Natatorio di Granaretto | iniziati gli scavi

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 6 febbraio 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino comunica che, a seguito dell’apertura dei cantieri e delle operazioni preliminari, avviate il 3 ottobre scorso, sono ufficialmentegliper la realizzazione deldi.Il progetto prevede la costruzione di una moderna e funzionale struttura dedicata agli sport acquatici, che diventerà un punto di riferimento per gli sportivi, le famiglie e le associazioni locali. “Questa giornata segna un importante traguardo per la nostra comunità, illusa già troppe volte in passato sull’effettiva realizzazione dell’opera. Passiamo dalle promesse ai fatti. – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Onorati. Severini: “Una notizia importantissima per tutto il nord del Comune”“L’avvio dei lavori per la realizzazione deldiè una notizia importantissima per tutto il quadrante nord del Comune di Fiumicino che attendeva quest’opera da tempo – lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini -.