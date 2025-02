Liberoquotidiano.it - Poliziotti presi a martellate, Meloni: "Ingiuste campagne denigratorie", stoccata alla sinistra

Sarà con ogni probabilità dimesso già nella tarda serata di oggi l'agente di polizia stradale aggredito aoggi da un cittadino francese nell'area di servizio di Viverone Sud. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto dopo il ricovero in ospedale hanno confermato un lieve trauma cranico e richiesta la sutura di un a ferita sul campo. Per lui la prognosi è di circa due settimane. Verrà invece operato domani per estrarre il proiettile dgamba l'aggressore che poi verrà trasferito nel reparto di traumatologia. Confermata la prognosi di circa 30 giorni. E su quanto accaduto è arrivata la solidarietà di diversi esponenti del mondo della politica. Parole chiare quelle usate su X daldente del Consiglio, Giorgia: "Esprimo totale solidarietà ai due agenti aggrediti ain una stazione di servizio nei pressi di Torino.