Agi.it - Poliziotti feriti a martellate in una stazione di servizio, uno è grave. Un agente spara all'aggressore

AGI - Una persona è rimasta ferita in unatoria nel Biellese, lungo la bretella autostradale di Santhià. Are sono stati due agenti della Polstrada impegnati in un normale controllo nel piazzale dell'area didi Viverone sud, nel territorio comunale di Settimo Rottaro. Un uomo avrebbe aggredito icon un corpo contundente, probabilmente un martello, colpendoli ripetutamente. Per difendersi, i due agenti hanno aperto il fuoco, colpendo l'. La bretella autostradale che dà Santhià si riconnette con la Torino-Aosta è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l', di nazionalità francese, era a bordo di un'auto che aveva rubato poco prima a un capocantiere al lavoro nelle vicinanze, nei pressi dello svincolo di Albiano.