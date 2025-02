Secoloditalia.it - Poliziotti aggrediti a martellate: uno è grave, il collega spara per salvarlo. Il Mosap: “Non sia indagato”

Duesono statida un uomo con passaporto francese nella stazione di servizio di Viverone sud, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Uno dei due agenti è stato colpito alla testa e ha riportato un trauma cranico, le sue condizioni sono state definite gravi, sebbene non sia in pericolo di vita. L’altro agente è stato costretto are per fermare l’aggressore, colpendolo alla gamba. Per l’agente ferito alla testa e per l’aggressore è stato attivato il servizio di elisoccorso; il secondo agente è stato soccorso in ambulanza.La Russa: «Episodio gravissimo»«La brutale aggressione avvenuta sulla bretella Ivrea-Santhià a Torino è un episodio gravissimo e che conferma i rischi che corrono quotidianamente le forze dell’ordine. Preoccupa la crescente violenza contro chi serve lo Stato in divisa tutelando la nostra sicurezza.