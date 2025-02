Rompipallone.it - Pogba torna subito: intreccio italiano per la firma

Leggi su Rompipallone.it

Il futuro di Paulpotrebbe essere arrivato a un punto di svolta: l’per laè tuttoLa carriera di uno dei centrocampista migliori degli ultimi due decenni hauno stop improvviso dopo la squalifica per doping. Il controllo dopo il match contro l’Udinese ha sollevato un caso che si è spento solo dopo mesi. Certo, già da tempo e anche dopo il ritorno alla Juventus non era più il calciatore straordinario che ricordavamo in Italia.Hanno inciso i tanti, troppi infortuni, l’esperienza non proprio soddisfacente al Manchester United e le vicende extra campo. Ora, però, il centrocampista spera che sia definitivamente acqua passata e ha voglia di riaffermarsi in campo europeo, anche e soprattutto per riconquistare la Nazionale francese.aspetta l’occasione giusta per ripartire: pronto il ritornoCiò che è sicuro è chenon ha mai smesso di allenarsi e sta cercando la forma migliore, per quanto possibile, in attesa di un club che decida davvero di puntare su di lui.