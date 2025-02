Juventusnews24.com - Pogba riparte dalla Francia? Una big di Ligue 1 tenta l’ex Juventus: il pensiero del centrocampista è chiaro. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dopo il suo addio alla? Una big diil: qual è la situazionePaul, dopo la separazioneufficializzata negli scorsi mesi, è ancora in cerca di una squadra. Il, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, potrebbe ripartire1 in questa fase della sua carriera.Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Marsiglia di mister Roberto De Zerbi. E, nonostante le ricche offerte che sono arrivate in queste settimane dall’Arabia Saudita eMLS, la priorità delbianconero sarebbe proprio quella di restare in Europa.Leggi sunews24.com