PNRR asili nido | solo il 3% dei progetti risulta concluso a rischio 20 mila posti I dati dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio e i possibili scenari

Leggi su Orizzontescuola.it

Il declino demografico rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro Paese. IIstat sono chiari: da un lato, si registra un -34% di nascite rispetto al 2008 (anno in cui si registrò il valore più alto dall’inizio degli anni Due), dall'altro, il numero medio di figli per donna è sceso a 1,20 nel 2023, avvicinandosi al minimo storico di 1,19 figli per donna, registrato nel 1995.L'articoloil 3% dei, a20. Idie i