Ilrestodelcarlino.it - Pinzi: "La Fermana meritava di più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante abbia giocato poco meno di 300 minuti finora, spalmati in 12 presenze, Riccardoè una di quelle opzioni importanti nelle rotazioni di Fabio Brini in questo finale di stagione. "All’andata non facevo in tempo ad entrare che mi rifacevo male – ha raccontato il figlio d’arte – ora sono pronto a dare una mano. In estate c’erano possibilità di rimanere in C poi non si sé concretizzata e ho deciso di ripartire dalla D e di farlo da Fermo. Rispetto alla C c’è differenza ma neanche troppa perché questo è un girone veramente complicato e difficile. Ciò che non mi spiego è perché non siamo riusciti a far valere il fattore campo che negli anni precedenti è stato sempre un punto di forza incredibile, eppure secondo me come prestazione avremmo meritato più punti rispetto alle gare in trasferta".