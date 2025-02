Metropolitanmagazine.it - Pietro Castellitto, chi sono i genitori importanti Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini

nasce a Roma il 16 dicembre 1991, figlio del regista e attoree della scrittrice Margaret. Cresce in un ambiente artistico e si forma al liceo classico dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, per poi laurearsi in filosofia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. L’arte e la cultura diventano parte integrante della sua crescita, influenzando profondamente il suo percorso professionale.Sebbene abbia esordito in giovane età grazie ad un progetto “di famiglia”,ha avuto ben presto la possibilità di mostrare il suo talento anche in produzioni di più ampio respiro, allontanandosi dal focolare domestico. A 13 anni,ha ottenuto una piccola parte nel film Non ti muovere, diretto dal padre e basato sul capolavoro della