Piano "Riviera" a Gaza: annunciata la prima richiesta di impeachment contro Trump del suo secondo mandato

Ci sono volute poco più di due settimane ma ladipresidenziale deldi Donaldalla Casa bianca è già statae stavolta non riguarda accuse di abuso di potere, come nel 2019, né di incitamento all’insurrezione, come per i fatti del 6 gennaio 2021, piuttosto si riferisce alpresentato dal tycoon per il dopoguerra nella Striscia di.L’annuncio è arrivato ieri al Congresso da parte del deputato democratico del Texas, Al Green, non nuovo a iniziative similiil magnate repubblicano, che ha definito “pulizia etnica” il progetto del presidente per la Striscia. “Ovunque l’ingiustizia è una minaccia alla giustizia e l’ingiustizia aè una minaccia alla giustizia negli Stati Uniti d’America”, ha dichiarato Green nel suo discorso alla Camera dei Rappresentanti, parafrasando una citazione di Martin Luther King.