Laprimapagina.it - Perugia. Fermato temporaneamente il forno crematorio per lavori di riparazione, nuova linea in progetto

Leggi su Laprimapagina.it

A causa di un malfunzionamento del, il servizio dovrà essere sospesoper permettere i necessari interventi di. Lo ha comunicato l’assessore comunale Francesco Zuccherini in una nota.“Purtroppo, questo inconveniente era prevedibile – ha spiegato Zuccherini – in quanto negli anni scorsi non sono stati programmati interventi risolutivi per affrontare le problematiche riscontrate, che hanno causato fermi ripetuti dell’impianto a causa di danni accumulati nel tempo”.Nonostante l’interruzione fosse già stata pianificata, l’assessore ha precisato che la manutenzione, che include la sostituzione dello scambiatore, era in programma. Il costo dell’intervento ammonta a circa 120mila euro e il periodo di fermo stimato è di circa 4 mesi.“Da giugno prossimo – ha aggiunto – ci aspettiamo di poter ripristinare un servizio più efficiente e puntuale, con una manutenzione ottimale dell’attuale impianto”.