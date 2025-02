Laprimapagina.it - Perugia. Alla scuola dell’infanzia “J. Piaget” di Ponte Pattoli si impara giocando con la scienza

“J.” di, i bambini di 5 anni stanno vivendo un’esperienza educativa innovativa grazie al progetto “STEMitico”, realizzato in collaborazione con il Museo dellaPost.L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle discipline scientifiche (STEM:, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso un approccio olistico e sperimentale. Le attività proposte favoriscono lo sviluppo delle competenze logico-matematiche in modo coinvolgente, trasformando l’apprendimento in un’esperienza di edutainment, ovvero un’educazione divertente e stimolante.Attraverso laboratori interattivi e giochi educativi, i bambini possono esplorare concetti di matematica e logica in modo naturale, sviluppando curiosità e interesse verso il mondo dellafin dtenera età.