Persone morte nella lista d’attesa e corsie privilegiate per parenti e amici | così gli impiegati oliavano il sistema per anticipare le visite specialistiche

Unben “oliato” per creare una corsia privilegiata e permettere addi saltare le chilometriche listee accedere in tempi rapidi alle. Questa è l’accusa mossa nei confronti di alcunidel Policlinico di Palermo, che avrebbero utilizzato addirittura i nomi diormai decedute per mettere in atto il lorotruffaldino., come funzionava il?Secondo l’accusa mossa dalla Guardia di Finanza, gli 8 dipendenti indagati al Cup (Centro unico per le prenotazioni) inserivano nomi didecedute, codici fiscali sbagliati oppure numeri di ricette “rosse” del tutto inventate e inesistenti per trovare un “buco” dove inseriree conoscenti che saltavano la fila e potevano svolgere le