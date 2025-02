Ilrestodelcarlino.it - Personale in servizio nel post terremoto: "Servono risorse per le stabilizzazioni"

La Cisl scrive alla politica nazionale e regionale per il-sisma. A seguito dell’analisi della manovra finanziaria per il 2025 e della circolare del commissario alla ricostruzione Castelli, il sindacato ha sottolineato la necessità di un intervento mirato nella conversione del Decreto Milleproroghe: l’obiettivo è ottenere il trasferimento dieconomiche indispensabili per stabilizzare le figure professionali attualmente assunte a tempo determinato negli uffici della ricostruzione degli enti locali. "È fondamentale – affermano il reggente regionale della categoria Funzione pubblica Luca Talevi e il responsabile del dipartimento Funzioni locali Alessandro Moretti – garantire la stabilizzazione dei lavoratori che hanno maturato almeno 36 mesi di anzianità, prevedendo una deroga agli attuali vincoli assunzionali.