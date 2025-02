Ilpiacenza.it - Perde l’orientamento, 89enne riaccompagnato a casa dalla polizia locale

Leggi su Ilpiacenza.it

l'orientamento e non ricorda più la strada per fare ritorno a. Così un uomo di 89 anni è stato soccorsodi Piacenza, dopo che la centrale operativa del Comando di via Rogerio aveva ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un cittadino, residente nella zona di via.