Formiche.net - Perché Xinhua narra le connessioni di Xi con l’Iowa?

Leggi su Formiche.net

La, agenzia di stampa ufficiale del governo cinese, ha recentemente pubblicato un articolo volto a celebrare le relazioni personali di lunga data tra il leader cinese, Xi Jinping, e i cittadini dello stato americano del, presentandole come una metafora di speranza per il futuro delle relazioni sino-americane. Attraverso un racconto dettagliato e nostalgico, l’articolo propone l’idea che lepersonali possano fungere da ponte per un possibile nuovo accordo strategico tra le due superpotenze.Non è da escludere: nella visione transazionale della politica estera che caratterizza Donald Trump, lo spazio per le relazioni personali non manca. Durante il suo primo mandato, il presidente statunitense ha parlato delle sue relazioni con Xi, “un ragazzo brillante”, calcando spesso il piano personale.