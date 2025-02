Perché rifiutano Isola dei Famosi 2025 voci sui concorrenti dopo il nome della nuova conduttrice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutte notizie planano sullaedizione dell’dei. Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato dei dubbi sulla sceltaIlary Blasi e Vladimir Luxuria è spuntato fuori ildi un volto noto di Mediaset, ora alle Iene. TvBlog ha parlato di “convulse riunioni, dentro e fuori Mediaset e per fuori intendiamo Banijay, la società che produce lo show, per capire a chi affidare la conduzione del programma”.“Unspiccava su tutti, quello di Ilary Blasi, soprattutto per quel che riguarda Banijay. Ma pare che lei non sarà. Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci“. Poi ecco ildi Veronica Gentili: “Ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”.