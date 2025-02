Cultweb.it - Perché nevica e perché in certe città non succede quasi mai?

La neve affascina e sorprende, ma cosa determina esattamente la sua formazione? Il segreto sta nella temperatura e nell’umidità.alcunevedono spessore mentre altre ne sonoprive? La risposta risiede in una combinazione di fattori meteorologici e geografici, come la direzione del vento, l’altitudine e il riscaldamento urbano. Analizziamo passo dopo passo le condizioni necessarie affinché cada la neve e i motivi per cui in alcune località ciò avviene raramente. Affinché nevichi, l’aria deve contenere abbastanza umidità e la temperatura atmosferica deve essere pari o inferiore a 0°C.Tuttavia, la temperatura al suolo non è sempre determinante: la neve può arrivare a terra anche con temperature leggermente superiori, poiché il processo di fusione dei fiocchi può raffreddare l’aria circostante e rallentare lo scioglimento.