Perché i maître non sono famosi quanto gli chef?

Miglior sommelier 2025 per la Guida Espresso,dell’anno 2024 per 50 Top Italy, Rudy Travagli è un protagonista del settore che da anni si spende per far diventare significativo il ruolo del personale di sala, sia come singolo che come presidente dell’Associazione “Noi di Sala”. Ecco il suo punto di vista sul grande tema della sala.Siamo sicuri che l’obiettivo sia quello di diventare? Diventarlo spesso vuole dire stare fuori dal ristorante, e noi non possiamo permettercelo. Lo scopo deldeve essere la soddisfazione dei nostri ospiti.Comunque la cultura gastronomica moderna tende a celebrare il cibo e la preparazione dei piatti. Gli, con il loro talento e la loro creatività hanno più facilità nell’attirare l’attenzione dei commensali grazie al lavoro manuale.I programmi televisivi di cucina pongono l’accento sulle abilità culinarie, creando un star system attorno agli