Ilfoglio.it - Perché ci si indigna per Trump e non per i piani pazzi di Hamas

Al direttore - Bisogna credere aquando dice di voler svuotare Gaza?Luca Maroni Direi di no. Ma il mistero vero èma non realizzabili disu Gaza (trattasi di negoziazione, per aprire la porta ai sauditi: se non volete noi americani, allora accettate loro) facciano cosìre mentre quellima realizzabili di& Co. su Israele non faccianore (“From the river to the sea, Palestine will be free”). Gli unici intenzionati a spazzare via qualcuno dalla mappa geografica non sono gli occidentali, ma sono i follower di un mostro chiamato regime iraniano. Al direttore - Leggo cheha proposto a Zelensky un baratto: più aiuti militari Usa in cambio dei giacimenti di terre rare ucraini. Poiché la maggior parte delle terre rare è ubicata nelle regioni occupate dai russi, se fossi in Zelensky accetterei di corsa.