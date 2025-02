Metropolitanmagazine.it - Perché ci piace così tanto la pubblicità di DM Italia? (Spoiler: include proprio tutt?)

Vi sarà sicuramente capitato, nell’ultimo periodo, di incontrare la nuovadi DM. Lo store tedesco, catena di rivenditori di prodotti beauty e benessere, è diventato sempre più popolare anche grazie ai contenuti virali sui social, che consigliano il negozio per la sua scelta tra tantissimi brand, soprato low cost, e per il rapporto qualità-prezzo. La sua nuova campagna, #io, racconta storie di donne: non le solite modelle, ma donne normali con storie straordinarie, che hanno in comune la forza di essere donne.DMlancia la campagna #ioIl CEO Benjamin Schneider ha rivelato a Fashion Network che sono previste, inoltre, tante nuove aperture in. “Oggi abbiamo 88 negozi in. Le nuove aperture saranno concentrate nel nord, sopra la linea degli appennini.