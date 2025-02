Iodonna.it - Per la supermodella brasiliana, 44 anni, si tratta del primo figlio avuto dal fidanzato Joaquim Valente

Gisele Bundchen è diventata mamma per la terza volta. Per la, che ha 44, sidel terzo, ma è ildal. A dare la notizia del parto è stato il magazine americano TMZ, sottolineando che non è chiaro quando il terzosia nato, ma che la conferma è arrivata di recente. Gisele Bündchen, le prime parole sul divorzio: «È stata la morte del mio sogno» X Leggi anche › Da Jennifer Lawrence a Gisele Bundchen: le star mamme nel 2025 Gisele Bundchen mamma per la terza voltaA ottobre era stata confermata la notizia della gravidanza di Gisele Bundchen, che all’epoca era probabilmente tra il quinto e il sesto mese; quindi è verosimile che il bebè sia nato a gennaio.