Per Jen Bridges-Chalkley suicida a 17 anni per non aver ricevuto supporto sanitario tempestivo

Il 12 ottobre 2021, Jensi è uccisa a casa di sua madre, Sharren. Aveva 17.All’inchiesta, conclusasi nell’aprile 2024, il medico legale ha affermato che il suo suicidio sarebbe potuto essere evitato se avesseildi cui aveva bisogno “in modo”. È stato “un fallimento multi-agenzia”, ??ha concluso nel rapporto, che è un documento devastante: 81 pagine di occasioni mancate, cattiva comunicazione e pessime decisioni.“C’è stata una mancanza da parte delle agenzie nel lavorare insieme in modo efficace per garantire che le esigenze di Jen fossero soddisfatte – ha scritto il medico legale, aggiungendo che la mancanza di tutela, il fallimento da parte degli istituti scolastici e dei servizi di salute mentale per bambini e adolescenti (Camhs), siano stati in gran parte responsabili della sua morte – Per molto tempo, tra maggio 2018 e giugno 2020, era in lista d’attesa per la terapia dal team di psicologi e attendeva la valutazione”.