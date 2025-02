.com - Pensioni 2025, intervista esclusiva a Ghiselli, Presidente CIV Inps

Quest’oggi abbiamo il piacere dire ilCIV, Roberto, sulla questione previdenziale, ci siamo in particolar modo concentrati sui cambiamenti o sulle proroghe delle misure arrivate post approvazione della legge di Bilancioe sugli effetti che hanno avuto le ultime manovre finanziarie sulle uscite anticipate. Vi lasciamo alle sue parole e lo ringraziamo fin da ora per il tempo che ci ha concesso.Riforma, ultime news:alCivpertutti:, se dovesse fare un bilancio alla luce della recente legge di Bilancio ed in generale delle ultime manovre finanziarie, cosa si sentirebbe di dire a proposito delle recenti misure previdenziali approvate, sono state utili o lo saranno per permettere ai lavoratori di uscire anticipatamente o accedere prima alla quiescenza sta divenendo sempre più un miraggio?: Le manovre finanziarie degli ultimi anni hanno ridimensionato drasticamente la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro, la flessibilità in uscita é stata quasi cancellata.