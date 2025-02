Ilrestodelcarlino.it - Pelliccioni, al cuore non si comanda: "A Reggio tiferò solo per il Cesena"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si porta ilnele lo fa senza remore. Proprio per questo Alfiosa benissimo per chi tifare in occasione del derby emiliano romagnolo che animerà la prossima giornata del campionato cadetto ormai alle porte.è stato il direttore sportivo bianconero nell’era della rinascita dal mondo dei dilettanti in cui il Cavalluccio era sprofondato col fallimento, fino a riportarlo fra i professionisti nel biennio compreso tra il 2018 e il 2020, partendo dunque da quando la squadra centrò al primo colpo il passaggio dalla D alla C. Ora ha cambiato mestiere pur restando sempre nel mondo del calcio, visto che si occupa di scouting, andando alla ricerca di giovani talenti in tutto il mondo. "Quando posso però sono al Manuzzi - ammette col sorriso- ho assistito a tante partite del, è un affetto da cui non riesco a staccarmi.