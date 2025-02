Anteprima24.it - Pasquale Campanello, 32 anni dopo assassini senza un volto

Tempo di lettura: < 1 minutoaveva 33quand l’8 febbraio 1993 venne copito a morte con 15 colpi di pistola: in un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione a Mercogliano. Vicebrigadiere, lavorava come agente della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Poggioreale, mpegnato nel reparto di massima sicurezza dove sono rinchiusi i principali boss della camorra. A 32da quel brutale omicidio, l’assassino diè rimasto ancoraun nome, né un, dal momento che le attività di investigazione non consentirono di acquisire elementi utili per la prosecuzione delle indagini. Nel permanere ignoti gli autori del reato, il P.M. formulò richiesta di archiviazione accolta poi dal GIP.è stato dichiarato Vittima del dovere dal Ministero dell’Interno.