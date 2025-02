Parthenope | la spiegazione del finale e il significato del film di Paolo Sorrentino

Leggi su Cinefilos.it

Dopo la presentazione al Festival di Cannes 2024,(la nostra recensione) diè finalmente nelle sale italiane dal 24 ottobre, distribuito da Piper. Accolto con grande interesse e aspettativa, come ogni titolo del regista partenopeo conosciuto in tutto il mondo, ilha destato qualche protesta e molte incertezze, principalmente a causa del suo andamento metaforico che ne costituisce sia la difficoltà che il fascino. Ma di cosa parla ildi?Di cosa parla?Foto di Gianni Fioritoracconta la storia di(interpretata da Celeste Dalla Porta prima e da Stefania Sandrelli poi), giovane figlia dell'alto borghesia napoletana, nata a seguito di un parto in acqua, nella baia di Napoli, ai piedi del Vesuvio.