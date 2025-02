Cinemaserietv.it - Parthenope, da oggi su Netflix il film di Paolo Sorrentino: imperdibile!

Leggi su Cinemaserietv.it

Come era stato preannunciato nelle scorse settimane,6 febbraio,arriva in streaming su. L’ultimoscritto e diretto davede protagonisti l’esordiente e bellissima Celeste Dalla Porta nel ruolo di una donna alla quale viene dato il nome, in omaggio a Napoli. Dal 1950 al 2023 seguiamo le sue vicissitudini, dall’infanzia all’età adulta.Gary Oldman e Celeste Della Porta sul set di– foto di Greg WilliamsLa trama delracconta di, che nasce in una famiglia benestante della Napoli degli anni ‘50, crescendo tra agi e relazioni complesse con il fratello Raimondo (Daniele Rienzo) e l’amico d’infanzia Sandrino (Dario Aita). Da giovane, si confronta con il mondo accademico e il fascino della mondanità, mentre il suo spirito libero la porta a vivere esperienze intense e drammatiche.